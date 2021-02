Coupe de France : Lille continue sur sa lancée à Dijon

Lille n'a pas freiné sa cadence, ce mercredi soir sur la pelouse de Dijon, en 32èmes de finale de la Coupe de France en obtenant une victoire grâce à un but du jeune Aguibou Camara (16ème minute). Ainsi, l'équipe dirigée par Christophe Galtier a obtenu un septième succès consécutif. Pour cette rencontre, une large rotation a été effectuée, avec les présences sur le banc de touche de Fonte, André, David ou Ikoné. L'ouverture du score de Camara (19 ans), a été réalisée suite à une action rapidement jouée. Après une relance courte de Maignan vers Pied, celui-ci a alerté Camara d'une longue ouverture dans la profondeur. L'attaquant s'est joué de Allagbé - le gardien de Dijon - venu à sa rencontre à l'entrée de la surface de réparation.

Lille a été moins serein en seconde période

Sans forcer son talent, Lille, a su conserver son avantage, même si Dijon, particulièrement lors du second acte, a laissé planer un doute pour une possible égalisation qui ne sera jamais venue. Trop imprécis dans la dernière passe, Dijon n'a pu revenir au score alors que le LOSC, par l'intermédiaire de Timothy Weah (56ème) a eu l'opportunité d'accroître son avance dans un rythme bien moins maitrisé qu'en première période. L'essentiel est ailleurs, sans encaisser et en étant solide, Lille a continué sa série et s'est qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France.