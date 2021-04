Coupe de France : Les réactions après Red Star-OL

L'@OL s'impose aux tirs au but et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France ! #REDOL pic.twitter.com/l6XbeiXbCX

— Coupe de France (@coupedefrance) April 8, 2021

Raphaël Adicéam (gardien du Red Star, Eurosport 2) : "On s'est réveillés en deuxième mi-temps. On leur donne deux buts. On a montré une autre image. On a donné tout ce qu'on a pu. La séance de tirs au but... c'est cruel."



La suite et la fin des huitièmes de finale de la Coupe de France s'est déroulée ce jeudi soir. Menant à la pause face au Red Star grâce à des réalisations de Lucas Paqueta (28e) et Memphis Depay (45e), l'OL a ensuite vu son avance fondre, avec les buts de Pape Meissa Ba (61e) puis Roye (74). Finalement, l'équipe dirigée par Rudi Garcia est parvenue à s'en sortir suite à la séance des tirs au but (5 tab à 4). Voici les réactions après cette rencontre.Marcelo (défenseur de l'OL, OL TV) : "C’était un match difficile, on a contrôlé en première mi-temps, mais on s’attendait à être mis en difficulté. En deuxième mi-temps nous n’avons pas joué notre jeu mais dans ce genre de match ce qui compte c’est la victoire et nous l’avons obtenue. On doit retrouver notre équilibre dans la constance et on va travailler là-dessus les prochaines semaines."Rudi Garcia (coach de l'OL, Eurosport 2) : "Quand on mène 2-0 à la pause, on ne doit pas arriver aux tirs au but. Même si on peut féliciter le Red Star d'y avoir cru jusqu'au bout, on n'a pas été assez tueur pour mettre le 3e but comme je l'avais demandé à la pause. Ça m'aurait permis de coacher, de pas laisser le Red Star revenir. Sur les tirs au but, on était tranquille, car Julian (Pollersbeck) est assez exceptionnel à l'entraînement là-dessus. Paqueta ? Je l'ai beaucoup aimé. Quand il est proche du but comme ça, il est capable de finir. C'est un joueur combatif, collectif et on en a besoin. C'est un joueur costaud, il n'est pas que technique. Il n'est pas facile pour l'adversaire de le contenir car il a une palette importante et il s'entend bien avec Memphis Depay. "