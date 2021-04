Coupe de France : Les réactions après Lyon-Monaco

✅GFA Rumilly (N2)

✅Montpellier HSC

✅Paris SG

✅AS Monaco

RDV dimanche dans "Stade 2" pour le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France ! pic.twitter.com/iNSfLYuuEZ



— Coupe de France (@coupedefrance) April 21, 2021

À

En supériorité numérique à partir de la 51ème minute en raison de l'expulsion de Sinaly Diomandé, le défenseur de l'OL, l'AS Monaco est allée s'imposer mercredi soir contre l'équipe dirigée par Rudi Garcia grâce à des réalisations de Wissam Ben Yedder (54ème, sur penalty) et Kevin Volland (61ème) et continuera donc sa route dans la Coupe de France, avec le tirage au sort des demi-finales qui se déroulera dimanche lors de l'émission Stade 2. Après la rencontre, les deux coachs se sont présentés face à la presse, avec des avis assez opposés.: "Ce n'est pas du tout mérité. On a produit du jeu mais on n'a pas été en réussite avec trois barres ou poteaux en première période. Ensuite réduits à dix, nous avons réussi encore à nous procurer des occasions. On a été plutôt bien mais on n'a pas eu ce brin réussite et il y a eu trop de faits de jeu. Je ne peux que féliciter mes joueurs et le résultat est aussi orienté à cause de ces faits de jeu.Non, on n'était pas nerveux, juste motivés.(Stéphanie Frappart, ndlr). Des décisions nous ont été défavorables. Ça nous était arrivé avec la même arbitre contre Marseille et Metz avec des buts refusés.": "la mi-temps, on a procédé à un réajustement. On est passés de trois à quatre derrière à la construction. C’est vrai qu’en deuxième mi-temps nous étions mieux, mais ce que je retiens avant tout c’est l’esprit d’équipe, le fighting spirit qui a été montré par l’équipe.. On s’attendait à un match compliqué, contre une des meilleures équipes en France et en Europe, donc on s’attendait à ce type de rencontre. On a eu des opportunités, des occasions en deuxième période et on les a concrétisées donc c’est ce que je retiens avant tout ce soir (mercredi, ndlr)."