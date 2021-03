Coupe de France : Les Marseillais ont honte

Boubacar Kamara (défenseur de l'OM, Eurosport 2) : : « « La honte... Il n'y a pas de mots, on a fait de la merde. Je ne sais même pas quoi vous dire, on a fait de la merde et voilà. Le résultat est juste. C’est minable, c’est une grosse erreur. »



Nasser Larguet (entraîneur de l'OM, Eurosport 2) : : « On n'a pas le droit de se faire sortir comme ça. On est l'OM. On doit montrer sur le terrain qu'on est une Ligue 1 contre une National 2. Il y a une remise en cause de chacun d'entre nous pour affronter les prochaines échéances. »



Farid Fouzari (entraineur de Canet, Eurosport 2) : « On a su élever notre niveau du jeu. Je veux des mouvements et du jeu. On a bien défendu et couru. Ce sont des aspects qu’on a soutenus à la causerie. Sur dix matchs, on peut en gagner un et aujourd’hui on l’a fait. Face à une belle équipe, vu que seuls Mandanda et Thauvin manquaient. C’est une belle performance. Mentalement, après le but concédé, on a su se remettre en selle et continuer à jouer. On a fait de très bonnes choses et on les a quand même perturbés. Ce que j'ai dit à la pause ? Je leur avais dit que si on a 2, 3, 4 occasions par période ça serait superbe. Et surtout, il ne fallait pas prendre un deuxième. On les a fait douter et déjouer par rapport à notre fin de match où on est passé à cinq derrière. Les joueurs ont été héroïques et courageux. »