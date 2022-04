Coupe de France : La finale fait le plein

La finale de la 105ème édition de la Coupe de France se jouera à 𝙜𝙪𝙞𝙘𝙝𝙚𝙩𝙨 𝙛𝙚𝙧𝙢𝙚́𝙨 devant près de 𝟴𝟬 𝟬𝟬𝟬 spectateurs ! pic.twitter.com/JMbikpgsPx

40 800 supporters de Nice et Nantes

Après deux dernières finales qui n’ont pas fait le plein en raison de la crise sanitaire, la fête sera belle au Stade de France, le 7 mai prochain (coup d’envoi à 21 heures). La finale 2020 entre le Paris-SG et Saint-Etienne (1-0) s’était disputée le 24 juillet devant 2805 spectateurs et celle de 2021 entre le club parisien et Monaco (2-0) dans une enceinte à huis clos, le 19 mai. La finale 2022 se jouera à guichets fermés entre l’OGC Nice et le FC Nantes.La Fédération française de football l’a annoncé mardi après-midi, le dernier match de l’édition 2022, la 105eme de l’histoire de la Coupe de France, fera le plein. « Les 9 000 derniers billets disponibles pour la finale de la Coupe de France 2022, opposant l’OGC Nice et le FC Nantes et mis en vente à 10h00 ce mardi 26 avril, ont trouvé preneurs en moins d’une heure ce matin », indique la FFF. La finale se jouera donc devant près de 80 000 spectateurs au Stade de France, dont 40 800 supporters niçois et nantais (19 800 pour les Aiglons, 21 000 pour les Canaris).9000 billets ont été alloués au grand public, 12 500 à la famille du football, 6200 aux hospitalités, 6000 pour le protocole et bénévoles, tandis que les groupes et CE ont bénéficié de 3000 places. Avant le grand rendez-vous de 21 heures qui sera arbitré par Stéphanie Frappart, la finale de la Coupe Gambardella opposera Lyon à Caen à 17h15.