Coupe de France : La finale entre Nice et Nantes avancée au 7 mai ?

Dans l'attente de l'accord des diffuseurs

L'élimination de l'AS Monaco en demi-finale de la Coupe de France pourrait permettre une avancée de la date de la finale. Prévue pour le dimanche 8 mai, l'opposition entre l'OGC Nice, qui a battu Versailles (2-0), et le FC Nantes, tombeur de l'AS Monaco (2-2 ; 4 tirs au but à 2), pourrait avoir lieu le samedi 7 mai. Comme l'explique Ouest France, la date du 8 mai a été initialement retenue en se basant sur le calendrier des Coupes d'Europe. Le club de la Principauté - encore engagé en Ligue Europa - aurait pu, et peut toujours, participer à la demi-finale retour prévue le jeudi 5 mai et aurait donc eu besoin de trois jours de repos avant une potentielle finale nationale.De fait, la finale pourrait se jouer un samedi, comme d'habitude. Alors que les deux finalistes ont effectué une demande auprès de la FFF, estimant notamment qu'une finale le samedi faciliterait le déplacement des supporters,. Selon L'Equipe, la LFP a donné son accord pour avancer finalement la rencontre d'un jour. La Fédération française de football devrait communiquer dans la journée l’officialisation de cette nouvelle date, selon Nice-Matin.