Nantes et Nice se retrouvent ce samedi pour une finale de Coupe de France inédite et indécise. Un match qu'Antoine Kombouaré aborde avec une grande sérénité. "On sent qu'il y a une attente, beaucoup de soutien, une ferveur, des gens qui ont envie d'apporter leur amour, a expliqué l'entraîneur des Canaris dans des propos repris par L’Équipe. J'ai la chance, de par ma nature, de prendre pas mal de recul, d'essayer de ne pas faire le match avant. Je suis assez cool. Les gens doivent le ressentir. Le match, on aura le temps de le jouer demain (samedi). Ce que j'aime, c'est qu'on ressent beaucoup de calme chez les joueurs, c'est bien.

Kombouaré : "Galtier est le meilleur entraîneur français"

Interrogé sur la place de ce match dans sa carrière, Antoine Kombouaré n'a pas caché que cette date était particulière à ses yeux, eu égard à son rapport au FC Nantes. "Le plus important ? c'est difficile à dire. C'est un match particulier, parce que c'est mon club formateur. J'y ai passé 7 ans, j'y reviens comme entraîneur et ça fait longtemps que le club n'est pas revenu ici (2004, finale de Coupe de la Ligue perdue aux tirs au but contre Sochaux, ndlr). Le plus important, c'est toujours celui qui vient, donc aujourd'hui oui."



Surtout, l'entraîneur de Nantes n'a pas caché son estime pour son adversaire du soir, rendant hommage à son homologue Christophe Galtier. "Ils ont beaucoup de qualités, des joueurs capables de faire la différence. Par trois fois ils ont réussi à nous battre depuis que je suis entraîneur de Nantes, je n'ai toujours pas trouvé la formule. J'espère que demain (samedi) on va réussir. Ils ont aussi Christophe Galtier, le meilleur entraîneur français, ils ont tout ce qu'il faut pour nous poser des problèmes. » Le décor est planté.