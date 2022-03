Coupe de France (demi-finale) : Nantes, 22 ans après !

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup



𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 !

Moses Simon trompe Nubel, le Stade explose !



La Beaujoire est envahie, le FC NANTES est en finale de la @coupedefrance ! 😍



𝗠𝗔𝗚𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗤𝗨𝗘 !



𝗙𝗖 𝗡𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 :✅ - ✅ - ✅ - ✅

𝗔𝗦 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼 :❌ - ✅ - ❌ - ✅#CDF ⎹ #FCNASM 2-2 pic.twitter.com/zsoHBxMxxs



Les tirs au but ont souri aux Canaris

Le 8 mai prochain, la finale de la Coupe de France opposera l’OGC Nice au FC Nantes. Les deux équipes ayant évolué à domicile dans ces demies ont prolongé leur parcours dans l’épreuve et assuré leur présence au Stade France. Après le Gym, les Canaris ont composté leur ticket en dominant Monaco. Bien qu’obtenue aux tirs au but, la victoire est très savoureuse. Parce qu’elle l’a été dans un stade de La Beaujoire en fusion et aussi parce que ça assure au FCN sa première finale de Coupe depuis 22 ans.Comme c’était pressenti, cette deuxième demi-finale de Coupe de France a été très disputée. Et si elle l’a été, c’est principalement parce que les deux formations ont fait en sorte, à tour de rôle, de ne pas être menées au score très longtemps. Ainsi, et malgré deux buts de chaque côté, il n’y a eu que 11 minutes sur les 90 où un camp a eu un avantage sur l’autre.Monaco avait été le premier à frapper. A la 12e minute de jeu, le Chilien Guillermo Maripan a débloqué les débats en détournant de l’arrière du crâne un coup franc de Vanderson. L’ASM était alors devant, mais elle a été vite rattrapée. Djibril Sidibé a rétabli la parité en scorant contre son camp, sur une intervention manquée près de ses buts. Les pendules étaient remises à l’heure.A la demi-heure du jeu, Monaco a eu la possibilité de scorer le second. Gelson Martins et Youssouf Fofana se sont essayés sur des frappes à ras de terre, mais Rémy Descamps a veillé au grain sur sa ligne. L’ancien gardien du PSG a fait preuve d’assurance sur ce coup. Ça n’a pas été le cas en revanche à la 76e. Sur un ballon aérien, il a tardé à sortir et il s’est fait devancer Myron Boadu. Le Néerlandais convertissait à l’occasion la deuxième passe décisive de la soirée de Vanderson.Pour Nantes, ce deuxième but encaissé était rageant, d’autant plus que les Canaris venaient de trouver le chemin des filets par l’intermédiaire de Moutoussamy (74e). Ce dernier s’était retrouvé à la conclusion d’une belle action, matérialisant ainsi le temps fort de son équipe. L’ASM ayant donc su réagir rapidement, on a donc dû avoir recours aux tirs au but pour départager les deux formations. Et ce malgré une dernière opportunité nantaise signée Sébastien Corchia à la 91e. Une occasion non convertie que les Nantais n’ont cependant pas eu à regretter. Dans l’épreuve fatidique, ils ont été les meilleurs, transformant tous leurs essais alors que les Monégasques ont loupé deux essais par Tchouaméni et Ben Yedder.