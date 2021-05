On sort la tête haute 🔶🔷

On gagne ensemble, on perd ensemble et on donne de la force à @JuniorSambia 💪

Bonne chance au vainqueur de Rumilly-Monaco pour la finale.

Au fait, Lille fera un très beau champion 👏 #MHSCPSG

— Andy Delort (@AndyDelort9) May 12, 2021

And Delort et le PSG, c'est une grande histoire de désamour... L'attaquant du MHSC a multiplié les clashs avec plusieurs joueurs du club francilien ces derniers mois. Après Neymar et Paredes, l'international algérien s'embrouille avec Kylian Mbappé. Ce dernier s'était fait remarquer avec des propos équivoques sur le LOSC mercredi soir. "Il y a encore deux titres à aller chercher, on n'a pas encore perdu le titre. On va se concentrer sur nos matchs, tous les gagner.." Avant d'aller rectifier le tir sur son compte Instagram : "Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables".Et Delort de rebondir sur les propos du Bondynois dans la foulée : "On sort la tête haute. On gagne ensemble, on perd ensemble et on donne de la force à Junior Sambia (l’arrière droit a manqué son pénalty, ndlr). Bonne chance au vainqueur de Rumilly-Monaco pour la finale.Mbappé appréciera.