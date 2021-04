Coupe de France : Angers fait le travail à Sedan

stade Louis-Dugauguez, le club angevin s'en est remis à un tir décisif de Vincent Manceau (25ème) afin de valider son précieux succès. Trouvé par Fulgini sur la droite de la surface et dans le dos d'un défenseur, Manceau a su ajuster un tir imparable pour Lembet. Capables d'enchaîner les séquences de possession grâce à un capital technique supérieur, les visiteurs ont aussi pu bénéficier d'une occasion par Mangani (41ème), mais sa tête n'a pu trouver le cadre.

Rumilly Vallière remporte le duel des deux National 2

Peuget

Onzième de Ligue 1, et alors que l'équipe verra Stéphane Moulin, en poste depuis 2011, partir en fin de saison, Angers a su faire respecter la logique, ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France.Lors du second acte, Sedan, pensionnaire de National 2, s'est réveillé. Harvey (57ème) et Bekhechi (62ème) se sont signalés, sans toutefois parvenir à faire la différence devant le but gardé par Butelle. L'essentiel a été réalisé par Angers qui a donc su éviter le piège potentiel et a validé une qualification en quarts de finale de cette Coupe de France 2020-2021.Dans l'autre rencontre débutée à 16h45, entre deux équipes de National 2,grâce à des buts de Bozon (13ème),(83ème, sur penalty), Gay (86ème) et Liongo Aduma (94ème).