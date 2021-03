Coupe de France (16emes) : Le PSG se qualifie sans problème face à Brest

Retour gagnant pour Kylian Mbappé. Après avoir purgé son match de suspension lors de la dernière sortie parisienne il y a trois jours face à Bordeaux (victoire 0-1, 28e journée de L1), l’attaquant du Paris Saint-Germain a grandement contribué au succès glané par les siens ce samedi face à Brest (0-3), dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France.

Et le champion du monde tricolore n’a pas tardé à se mettre en évidence, avec un premier but inscrit en moins de dix minutes pour mettre le PSG sur orbite (0-1, 9e). Parfaitement lancés, les visiteurs ont attendu la fin du premier acte pour doubler la mise et faire le break. Un deuxième but marqué cette fois par Pablo Sarabia (44e), déjà buteur mercredi contre Bordeaux. De quoi rejoindre les vestiaires avec deux unités d’avance (0-2).

De retour sur la pelouse, Paris a laissé un peu plus le jeu à son adversaire. Comme ce fut le cas face aux Girondins, les Parisiens ont alors accepté de subir un peu plus. Avec quelques frayeurs à la clef, comme lorsque Bandiougou Fadiga, prêté par Paris, a manqué de peu de tromper Sergio Rico (57e). Le portier parisien qui a ensuite totalement loupé une relance, se rattrapant in extremis pour détourner la frappe de Romain Faivre (59e).

Mbappé finit le travail

Un coup de chaud en forme d’avertissement pour un PSG brutalement réveillé et de nouveau prêt à prendre ses responsabilités. Et comme souvent dans ces cas-là, c’est Kylian Mbappé qui s’y est collé. Après son but précoce, l’attaquant avait touché du bois (35e) avant de buter sur Sébastien Cibois (54e). Mais bien sur un cafouillage et une passe presque involontaire de Marco Verratti (la deuxième de l’Italien pour le Français ce samedi), Mbappé a mis fin aux maigres espoirs brestois (0-3, 73e).

Et maintenant Barcelone

Fort de ce tranquille succès, le Paris Saint-Germain a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France et s’est offert une ultime victoire importante pour la confiance. Ce mercredi 10 mars, les hommes de Mauricio Pochettino retrouveront le FC Barcelone, à l’occasion d’un huitième de finale retour de Ligue des champions. Devant après leur large succès à l’aller (1-4), les Parisiens devront éviter de subir une nouvelle « remontada ».