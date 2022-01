Après les qualifications de Nantes, Brest ou Montpellier, d'autres écuries de Ligue 1 étaient en scène ce dimanche soir pour le compte des 16e de finale de Coupe de France. Les regards étaient notamment braqués sur l'AS Saint-Etienne, dont les dernières semaines ont été très agitées.

Les Verts ne tremblent (presque) pas

Après une première bien négociée en Coupe de France fin décembre, Pascal Dupraz a encore mené les Verts au tour suivant, à la faveur d'un succès finalement aisé sur le terrain de Jura Sud (4-1). Le club du Forez a su éviter le piège tendu par la formation franc-comtoise. Nadé (7e) et Nordin (13e) avaient permis à l'ASSE de faire rapidement le break. Et si la réduction du score de Cardoso Moura a engendré un petit vent de panique (78e), Sako - tout juste de retour dans le club qui l'a fait exploser (82e) - puis Boudebouz (86e), ont scellé la qualification stéphanoise. Un match néanmoins terni par de nouveaux incidents, des jets de fumigènes, au bout de quelques minutes de jeu...

Linas-Montlhéry sort par la grande porte

Reims a connu une soirée un peu plus délicate mais est finalement venu à bout de Thaon (1-0), Hornby débloquant la situation dans le temps additionnel de la rencontre. Enfin, le match le plus spectaculaire du jour a eu lieu dans l'Essonne, où Linas-Montlhéry s'est offert un scénario aussi fou que cruel contre Amiens. Menés 0-3 par les pensionnaires de Ligue 2, les Franciliens ont trouvé les ressources pour refaire leur retard avant le coup de sifflet final ! C'est finalement Amiens qui a eu le dernier mot dans la séance de tirs au but (3-3, 3-4 t.a.b.). Linas-Montlhéry n'aura pas à rougir après un parcours admirable.