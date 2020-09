Coup dur pour l'OM avant le Classique face au PSG

Alors que Bouna Sarr est out pour le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, dimanche, l'OM a souffert d'une nouvelle absence dans son escouade. En effet, Morgan Sanson est blessé à la cuisse. Le milieu de terrain n’a pas pris l’avion avec le groupe d'après une indiscrétion de RMC. À noter que Bouna Sarr et Morgan Sanson n’avaient pas participé à l’entraînement des Phocéens vendredi. Au niveau des solutions qui se présentent pour André Villas-Boas, on notera la possibilité d'un remplacement poste pour poste par Kevin Strootman ou même par la recrue estivale Pape Gueye. Pendant ce temps là, le PSG a annoncé avoir récupéré quatre joueurs comme l'a confié Thomas Tuchel en conférence de presse. « Navas, Di Maria, Paredes, Neymar reviennent dans le groupe. Ils veulent joueur c’est clair, je vais décider demain. Il ne faut pas attendre trop longtemps s’il n’y a pas de risques », s'est ainsi félicité le coach parisien devant les médias ce samedi.