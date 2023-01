Coup dur pour l'OGC Nice, Atal manquera un mois de compétition

Coup dur pour l'OGC Nice. Les Aiglons, qui restent sur un succès retentissant 6 buts à 1 face à Montpellier pour la première de Didier Digard aux commandes font désormais face à une mauvaise nouvelle puisque Youcef Atal manquera plusieurs semaines de compétition. En effet, selon les informations de L'Équipe, l'international algérien souffre d'une cheville et devrait être absent pendant un mois. De quoi manquer notamment la réception du LOSC (29 janvier) et les déplacements à Lens (1er février) et à Marseille (5 février). Le latéral droit de 26 ans pourrait néanmoins faire son grand retour pour le derby de la Côte d'Azur face à l'AS Monaco (26 février). En son absence, Lotomba devrait assurer l'intérim, d'autant plus que le latéral reste sur une belle prestation face au MHSC.

Atal manquera également la réception de Reims ce week-end comptant pour la 19ème Journée de Ligue 1. Mario Lemina et Andy Delort, annoncés en partance du GYM, ne seront également pas disponibles pour cette rencontre.