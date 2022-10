Nommé sélectionneur de la Côte d’Ivoire ce printemps, Jean-Louis Gasset prépare son groupe pour la prochaine CAN, que le pays accueillera en janvier 2024. « La CAN 2023 est dans seize mois, donc ça laisse le temps à un jeune d’éclore. On se doit d’être très attentif, suivre la progression des jeunes », déclare le technicien français au site officiel de la Fédération ivoirienne de football, avant de s’adresser à un de ses tauliers.

Gasset compte sur Bailly

« Dans la période du 14 au 21 novembre 2022, on fera notre troisième rassemblement. On n’aura qu’une semaine pour deux matches. Avec toujours le même objectif : observer, connaitre, décider. J’espère qu’un joueur comme Eric Bailly sera de ce rassemblement parce qu’on n’a pas encore pu travailler ensemble alors qu’il était dans mes premières listes », poursuit l’ex-adjoint de Laurent Blanc.

Bailly (46 sélections, 2 buts) n’a joué que 4 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée à l’OM en août dernier et n’a plus porté les couleurs des Eléphants depuis les matchs amicaux de mars 2022 sous les ordres de Patrice Beaumelle. En novembre, deux rencontres sont au programme contre des adversaires non encore déterminés. « Mon souhait, c’est de jouer contre un pays africain et un pays européen. Il y a des échanges dans ce sens », conclut Jean-Louis Gasset.