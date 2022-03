Côte d’Ivoire : Fofana, Beaumelle rouvre la porte

Absent ces derniers mois afin de se concentrer sur le RC Lens, Seko Fofana pourrait prochainement retrouver l'équipe nationale ivoirienne. C'est ce qu'a laissé entendre le sélectionneur des Eléphants, Patrice Beaumelle, invité lundi de Canal+ Afrique. « Il a fait toujours fait partie de toutes mes pré-listes. Il nous a manqué durant cette CAN, a reconnu le technicien français dans l'émission "Talents d'Afrique". Je l’ai eu au téléphone il y a quatre jours. Son problème est qu’il est ivoirien à 200%, il aime son pays, il va revenir. »

Une « éclipse » qui fait jaser

Oublier cette éclipse au moment, crucial, de la CAN et des éliminatoires du Mondial 2022, a de quoi faire jaser. Patrice Beaumelle le sait et a tenté de se justifier par avance. « Chaque joueur est libre de donner une trajectoire à sa carrière. Il a donné priorité à son club, enchaîner de bons matchs avec Lens, a argumenté l'ex-adjoint d'Hervé Renard, avant de faire une confidence. Il m’a dit je veux finir ma saison avec mon club. Il m’a dit quand je viens, je vais me battre pour être titulaire; si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a meilleur que moi. Désolé si on pense que c’est à cause de toi je ne viens pas. »

La publication de la liste des joueurs convoqués pour les amicaux du mois de mars, face à la France (le 25) et à l'Angleterre (le 29) est attendue avec d'autant plus de curiosité.