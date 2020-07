Coronavirus : Des rassemblements de plus de 5000 personnes dès le 15 août

Dans un décret au journal officiel paru ce mardi matin, l’État a confirmé le maintien de la jauge des 5000 spectateurs maximum dans les stades. Néanmoins, les préfets prendront la décision d’alléger ou non le protocole sanitaire. En effet, le préfet de département pourra, à partir du 15 août prochain, accorder une dérogation à titre exceptionnel en fonction de la situation sanitaire générale et celle du département. Les mesures mises en œuvre par le club afin de prévenir les risques seront également considérées. Sans dérogation, la jauge maximale reste à 5000 au moins jusqu'au 31 août. À noter que ce décret entrera en vigueur une semaine avant la reprise de la Ligue 1, le week-end du 22-23 août, et quinze jours avant celle du Top 14. On notera également que le préfet pourra décider de mettre un terme sa dérogation à n'importe quel moment, s'il considère, par exemple, que les « mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions'' ne sont pas suffisantes ou que les conditions sanitaires ou d'organisation ne sont plus respectées.