Comores : 6 nouveaux pour la Tunisie et le Burkina Faso, dont 2 minots de l’OM

Coup de jeune pour les Comores. Le sélectionneur des Cœlacanthes, Younès Zerdouk, a convoqué pour la première fois six jeunes joueurs parmi les 24 retenus en vue des amicaux du mois, face à la Tunisie et au Burkina Faso. Cinq d'entre eux ont connu l'équipe nationale U21 en juin dernier à l'occasion du Tournoi Maurice Revello. Il s’agit de Karim Attoumani (Dijon B), Aaron Kamardin (OM B), Aymeric Ahmed (Strasbourg), Adel Mahamoud (Nantes B) et Zaïd Amir (Le Mans). Le sixième, Yakine Saïd Mmadi (OM U19), n’avait pas encore connu les équipes de jeunes comoriennes.

Blessés et indisponibles pour une longue durée, Iyad Mohamed et Faïz Mattoir sont en revanche absents, tout comme Younn Zahary, Kassim Mdahoma, Ben Salim Boina, Rafidine Abdullah ainsi qu’Ahmed Mogni, actuellement sans club.

Les 24 Cœlacanthes :



[Liste] Voici la liste des joueurs convoqués par Younès Zerdouk pour les rencontres amicales du mois de septembre contre la Tunisie et le Burkina Faso !#coelacanthes #comores 🇰🇲 #liste pic.twitter.com/hy9diUUyoW

— Les Cœlacanthes des Comores 🇰🇲 (@_coelacanthes) September 16, 2022

Les huitièmes de finaliste de la dernière CAN auront pour premier adversaire la Tunisie le 22 septembre à Orléans. Les insulaires s'envoleront ensuite pour le Maroc, où ils doivent affronter le Burkina Faso, le 27 septembre à Rabat. Ces deux rencontres face à des adversaires mieux classés qu'eux au ranking FIFA (la Tunisie, mondialiste, est 30e, le Burkina Faso 55e) entrent dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN 2023. Pour rappel, les Comores y ont pour adversaires la Côte d’Ivoire, la Zambie et le Lesotho dans le groupe H.