Comment Mostafa Mohamed a échappé aux Verts

Au terme d'un ultime rebondissement, Mostafa Mohamed a atterri en Turquie ce jeudi soir pour signer au Galatasaray. Ces derniers jours, l'attaquant de 23 ans était pourtant attendu du côté de Saint-Etienne. Longtemps, les Verts ont pensé être en pole position pour s'attacher les services de l'international égyptien malgré les récentes approches du PSV Eindhoven, Nantes, Braga, Anderlecht ou des Rangers. D'accord avec le joueur, les dirigeants stéphanois avaient formulé une offre de 4,1 millions d'euros pour répondre aux attentes du Zamalek. En vain. C'est finalement au sein du championnat turc que le meilleur buteur de la CAN U23 organisée en 2019 va découvrir le football européen. Et pourtant, l'offre du club stambouliote, un prêt payant de 18 mois assortie d'une option d'achat évaluée à 3,3 millions d'euros n'est vraiment pas supérieure à celle du pensionnaire de Ligue 1 et de ses bonus. Il faut dire que dans ce dossier, les dirigeants du club cairote n'ont que très peu gouté à la manière de faire de Roland Romeyer & co.

Les menaces de Roland Romeyer en direct à la télévision égyptienne

Frustré par des négociations qui s'éternisaient, le président du directoire stéphanois a été au cœur d'une crise diplomatique entre le club du Forez et l'institution égyptienne. Alors que celui qui se fait surnommer le Bulldozer à cause de son style de jeu tout en puissance était la priorité de Claude Puel pour redonner de l'allant à son secteur offensif, Roland Romeyer est intervenu en direct à la télé égyptienne pour faire pression sur le Zamalek à la mi-janvier. Sur les ondes de Al-Nahar Ryada, il a donné tous les détails de son offre et surtout fixé un ultimatum aux dirigeants du finaliste de la dernière Ligue des Champions africaine. « On veut que Mostafa soit chez nous sous 24 heures. Bon, 48 heures. » Le dirigeant est allé jusqu'à la menace. « J'ai été vraiment déçu qu'on nous mette des bâtons dans les roues pour corrompre ce transfert. Si jamais il ne se fait pas, je donnerai des noms de gens qui sont intervenus pour toucher de l'argent. Que ce soit des agents, des membres du Zamalek ou des avocats. Je ne sais pas. On vous dira tout ça. »

Le Zamalek a exigé des noms et des excuses

Ces agissements ne sont pas restés sans conséquence. L'actuel leader du championnat égyptien a immédiatement réagi avec un communiqué demandant les noms des intermédiaires incriminés ainsi que des excuses tout en stoppant les négociations avec Saint-Etienne. Malgré les efforts répétés des Verts et l'accord verbal du joueur, tous les efforts réalisés depuis plusieurs semaines ont été inutiles. « Les négociations avec Saint-Étienne se déroulaient bien. Mais le club français a affirmé que 3 membres de notre conseil d'administration voulaient une commission sur le transfert. Nous avons alors tenu une réunion et avons décidé de ne pas transférer Mohammed à Saint-Étienne », a expliqué Issam Salem, le porte-parole de Zamalek à Kingfut. Encore espéré à l'Etrat ce jeudi, Mostafa Mohamed est arrivé en Turquie pour renforcer le secteur offensif de Galatasray.