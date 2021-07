Comment le LOSC va-t-il s'en sortir ?

Arrivées

Les rumeurs de recrutement sont malheureusement bien maigres pour les champions de France. Le dossier le plus proche d'être bouclé est peut-être la prolongation de José Fonte, à 37 ans (d'après les informations du Parisien). Pour le reste, il faut remplacer Maignan, et c'est le gardien suédois Robin Olsen - titulaire à l'Euro - qui tient la corde, prêté deux saisons consécutives par la Roma et qui est resté remplaçant de Pickford la saison dernière à Everton.



Hatem Ben Arfa, Yacine Adli, le Rémois Nathanaël Mbuku ou le milieu défensif allemand Niklas Dorsch (La Gantoise) ont tous été évoqués également, avec plus ou moins de consistance. Cody Gakpo aurait aussi fait l'objet d'une offre (d'après Voetbal International), mais le PSV réclame 30 millions d'euros alors que le LOSC en aurait aligné 18... Difficile, pour le moment d'aller trouver d'autres noms qui pourraient réellement rappeler qu'on a affaire à un club champion de France, et qui disputera donc la Ligue des Champions. En rappelant, bien sûr, que Jocelyn Gourvennec est l'entraîneur qui a été choisi - un peu à la surprise générale - pour prendre la relève de Christophe Galtier sur le banc.

4 - Jocelyn Gourvennec lors de sa dernière saison sur un banc de Ligue 1, en 2018/19 avec Guingamp :



25 matches

4 victoires

8 nuls

13 défaites



19 buts marqués

40 encaissés



LOSC ? pic.twitter.com/r7YmcJZClG

— OptaJean (@OptaJean) July 5, 2021

Départs

Par voie de conséquence, et comme attendu depuis longtemps (et même bien avant le titre, au vu de l'évolution de la situation dans les hautes sphères du club), c'est le secteur qui est le plus animé, et de loin. Mike Maignan a donc rejoint l'AC Milan dès la fin du mois de mai, puis Boubakary Soumaré et Adama Soumaoro ont récemment suivi, respectivement vers Leicester et Bologne. L'objectif principal, à savoir engranger un maximum d'argent, commence à être rempli : ces trois ventes ont rapporté plus de 40 millions d'euros (quinze pour Maignan, 23 pour Boubakary Soumaré).



Renato Sanches demeure suivi en Premier League (Liverpool, Arsenal), d'autant qu'il a su se montrer à l'Euro avec le Portugal. Même chose pour Sven Botman du côté de Manchester United. Les deux Jonathan, Bamba et Ikoné, sont eux scrutés de près en Serie A (Atalanta, AC Milan). Un départ de Xeka (Rennes) serait peut-être moins impactant, mais si l'effectif ne cesse de se déplumer... Zeki Celik (Inter), Luiz Araujo ou Yusuf Yazici sont également des candidats. Bref, il va falloir se battre sur tous les fronts pour le LOSC, à deux mois du début de la Ligue des Champions où il s'agirait de ne pas être ridicule.