Clermont sur le point de faire un joli coup en recrutant un ancien de l’OM !

Clermont continue de recruter avec intelligence. Depuis son accession en Ligue 1 en 2021, le club auvergnat impressionne. Après avoir obtenu leur maintien l’an passé, les hommes de Pascal Gastien réalisent une saison de grande qualité, avec une 8ème place. Pourtant, Clermont a perdu plusieurs joueurs majeurs lors de l’intersaison, de Mohamed Bayo à Salis Abdul Samed mais a su les remplacer avec intelligence.

La visite médicale prévue ce jeudi

Le club devrait poursuivre sur les mêmes bases lors de l’intersaison. Selon les informations de L’Equipe, Clermont serait sur le point d’obtenir la signature de Bilal Boutobba. Le jeune milieu offensif de 24 ans est en fin de contrat avec Niort en juin prochain et devrait passer sa visite médicale ce jeudi. Auteur de 17 buts et 11 passes décisives sur les deux dernières saisons, le joueur formé à l’Olympique de Marseille affiche une belle progression et tentera de le prouver à l’échelon supérieur.