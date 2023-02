Clermont Foot : déçu, Pascal Gastien fustige l'arbitrage mais félicite l'OM

Contre l'Olympique de Marseille (défaite 0-2), les Clermontois ont été valeureux. Surtout lors de la première mi-temps où ils pensaient ouvrir le score (refusé pour hors-jeu), ou obtenir un penalty lorsque Pau Lopez est arrivé en retard dans les airs et a punché un clermontois (aussi hors-jeu). Finalement, ce sont les Olympiens qui ont obtenu un penalty suite à une main lors d'un coup franc tiré par Ruslan Malinovskiy. Après le match, Pascal Gastien a remis en cause les décisions arbitrales sans renier la supériorité marseillaise.

"Il y a une certaine déception car nous avons bien manoeuvré l'OM, qui est impressionnant. On doit mener au score. Il y a penalty sur Wieteska et le Marseillais (Pau Lopez) arrive en retard. Et sur le premier but, il n'y a pas faute au départ sur le coup franc qui amène une main involontaire. Mais la victoire de l'OM est dans la logique des choses malgré tout. Marseille a une très belle équipe et nous avons su nous hisser à son niveau par moments. Et ça, c'est intéressant. Les incidents d'avant-match et le report du coup d'envoi n'ont pas de conséquence sur le résultat. Quand on joue, on espère toujours gagner mais nous savions que le calendrier et les matches contre Monaco ou Marseille seraient compliqués. Nous manquons un peu de réussite offensivement actuellement. Cela va revenir car on est capable de mieux faire. Il y a de la qualité en face et on doit faire le dos rond encore quelque temps. Nous devons jouer à Rennes sur la prochaine journée. Ce qui me gêne c'est d'avoir perdu un défenseur sur blessure (Caufriez)."