Claude Puel : "Je suis en mission"

L'ASSE coule, mais Claude Puel, en bon capitaine, refuse d'abandonner le navire. Mais dans une interview accordée à L'Equipe, le coach forézien admet que le travail à accomplir pour redresser le club à tous les niveaux est d'un niveau herculéen, avec notamment cette 19e place des Verts au classement de la Ligue 1. "Je suis en mission, dit-il. Pas là pour une gloriole personnelle.

"Un challenge important"

"Je n’ai jamais eu à affronter une situation aussi complexe, indique Puel. Lille et Nice (deux de ses précédents clubs, ndlr) n’avaient pas été impactés par des investissements importants et des longs contrats à honorer. Le challenge est plus difficile à Saint-Etienne car on ne part pas d’une page blanche. Quand on présente un nouveau projet, avec la formation, tout le monde trouve ça super. Mais une fois que tu es confronté à des difficultés, tout le monde oublie le contexte. Je suis ramené, et je l’accepte, à ma condition d’entraîneur", a glissé Claude Puel.