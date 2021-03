Cissé : ''Mbappé a autre chose que la vitesse''

Si certaines prestations manquées de Kylian Mbappé ramènent le débat à son profil technique, Djibril Cissé estime que de nombreux observateurs tombent dans le cliché réducteur avec l'attaquant du Paris Saint-Germain. Pour l'ancien Auxerrois, deux fois meilleur buteur de Ligue 1 (2002, 2004), Kylian Mbappé n'est pas qu'un joueur rapide appelé à prendre la profondeur, loin de là.

"Techniquement, Kylian Mbappé est au-dessus de la moyenne"

“Lui, il a autre chose que la vitesse. Techniquement et dans les petits espaces, il est aussi doué, a tonné l'ancien goleador sur La Chaîne L’Équipe. Il faut que ses coéquipiers soient bons avec lui dans la relation et le petit jeu. Il faut qu’il y ait de la qualité autour de lui pour qu’il s’en sorte. Parce que si on lui coupe la vitesse, il ne restera que le jeu dans les petits espaces. Avec des Neymar, Di María et Verratti, il va s’en sortir. Mais une fois que les autres seront également cadenassés par les équipes adverses, Mbappé doit être un peu plus imaginatif”



“Moi, j’avais un autre problème, techniquement j’étais beaucoup moins bon et je n’avais que la vitesse. J’allais très vite et je frappais très fort, mais techniquement je n’étais pas le plus doué de l’équipe, a continué Djibril Cissé. Mais, je trouve qu’on est dur avec Kylian parce que techniquement il est au-dessus de la moyenne. Il peut faire autre chose que prendre l’espace".