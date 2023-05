Christophe Galtier (PSG) se méfie beaucoup de l’ESTAC !

Leader de Ligue 1, le PSG n’a toujours pas assuré son 11e sacre en Ligue 1. Les Rouge et Bleu ont même vu leurs concurrents directs (OM et Lens) se rapprocher après la défaite contre Lorient au Parc dimanche dernier (1-3). Avec 10 points de retard sur Strasbourg (16e), Troyes, prochain adversaire du PSG (dimanche, 20h45) a tout l’allure d’une bête expiatoire pour les Parisiens. Néanmoins, Christophe Galtier se méfie beaucoup des Troyes qui n’ont plus remporté la moindre rencontre en Ligue 1 depuis 16 journées et un succès à Strasbourg (2-3). En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du PSG a indiqué s’attendre à une équipe auboise motivé à faire tomber le champion en titre.

"Toutes les équipes qui nous rencontrent sortent souvent le grand match"

"Je ne sais pas comment ils seront dans leur tête par rapport à l'écart de points qu'il y a entre eux et le premier non-relégable (Ndlr, 10 points). Mais c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace, c'est toujours comme ça. Il y aura une envie de jouer, de battre le champion en titre. Toutes les équipes qui nous rencontrent sortent souvent le grand match. (....) C'est à nous d'être plus performants que lors de notre match face à Lorient, et de vouloir gagner. Parce que le bon résultat sera la victoire, et rien d'autre.”