En match d'ouverture de la 29ème journée de Ligue 1, le Stade de Reims reçoit l’Olympique Lyonnais, ce vendredi soir au stade Auguste-Delaune (21 heures). En cas de succès, l'équipe dirigée par Rudi Garcia deviendra première du championnat de France, dans l'attente des résultats futurs de Lille et du PSG - face à Monaco et Nantes, dimanche.



Douzième de Ligue 1, les locaux restent sur un succès face à Nantes, obtenu le 3 mars dernier (1-2). David Guion s'appuiera notamment sur Boulaye Dia, auteur de 12 buts en 26 matchs depuis l'entame de cet exercice 2020-2021.



Du côté de l'OL, Rudi Garcia mettra toutes les chances afin d'obtenir un succès, avant d'affronter le PSG, le 21 mars prochain au Parc des Princes. Au milieu de terrain, le trio composé de Guimaraes, Paqueta et Aouar sera présent. Devant, c'est du presque classique avec, bien sûr, la titularisation de Memphis Depay, mais aussi celle de Rayan Cherki.

Le XI lyonnais pour cette rencontre face au Stade de Reims ! 👊🔴🔵#SDROL pic.twitter.com/SXJ7iJe3aK

— Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2021



La composition de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Chavalerin, Munetsi, Berisha - Cafaro, Dia, Mbuku.



La composition de l'OL : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio – Guimaraes, Paqueta, Aouar – Cherki, Toko-Ekambi, Depay.