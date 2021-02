Chaos à Marseille, le maire s'attaque à Eyraud !

D'après La Provence, l’Olympique de Marseille veut rompre sa convention sur les abonnements avec les associations de supporters. Et le maire de la ville ne goûte guère cette initiative. C'est un véritable chaos qu'est en train de vivre l'OM. Une crise institutionnelle d'envergure depuis les récents incidents survenus à la Commanderie. Le président du club, Jacques-Henri Eyraud, n'est plus en odeur de sainteté et les dernières initiatives de la direction concernant les fans du club ne risquent pas d’améliorer sa relation avec le peuple OM.

Les supporters sont l’âme du club.

Leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités, déjà devant la justice.

J’ai écrit à @jheyraud pour qu’il calme le jeu. pic.twitter.com/UFohszVj3f — Benoît Payan (@BenoitPayan) February 15, 2021





Le sujet est tellement sensible et la situation tellement explosive que le maire de la ville demande à Eyraud de "calmer le jeu". "Les supporters sont l’âme du club, écrit Benoît Payan (PS) sur Twitter. Leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités, déjà devant la justice. J’ai écrit à @jheyraud (Jacques-Henri Eyraud) pour qu’il calme le jeu.", tonne ainsi l'homme politique sur Twitter.

L'ambiance délétère a augmenté d'un cran lundi soir, alors qu' une mise en demeure a été envoyée par la direction marseillaise aux groupes de supporters. Un mail de six pages avec constatation de consultation par huissier. "Nous tenons par la présente à vous signifier que la SASP OM envisage de prononcer à votre encontre la la résiliation de la convention pour faute", lit-on sur cette missive officielle. Les groupes ont jusqu'au 1er mars pour répondre, alors qu'une pétition circule déjà pour sauver les associations.