Cesc Fabregas revient (avec la réserve)

"Nous attendions qu'il puisse disputer un match sur une pelouse naturelle et ce sera au Stade Louis-II, avec l'équipe réserve, normalement", a expliqué Philippe Clement à propos de Cesc Fabregas, qui n'a plus joué, en compétition, depuis sept mois. C'était le 16 septembre, lorsqu'il était entré à la mi-temps en Ligue Europa contre Sturm Graz (1-0). Depuis le début de la saison, l'Espagnol, champion du monde 2010 et double champion d'Europe 2008 et 2012, n'a d'ailleurs disputé que 117 minutes avec Monaco, dont seulement 36 en Ligue 1.

Après une longue rééducation consécutive à un claquage aux muscles ischio-jambiers d'une cuisse, il avait rejoué en amical le 23 février contre l'équipe réserve du club anglais de Premier League de Brentford (2-1) au centre de performance de La Turbie. Il était resté sur le terrain 76 minutes. Une semaine plus tard, il était de nouveau de retour à l'infirmerie en raison d'une entorse à une cheville. Samedi à 16h00, l'équipe réserve de Monaco, actuellement 14e en National 2 et qui se bat contre la relégation, recevra Aubagne, 6e du classement, au Stade Louis-II. Le contrat de Cesc Fabregas avec Monaco expire fin juin.