Cengiz Ünder : "Je veux aller plus haut"

Cengiz Ünder va beaucoup mieux sous les couleurs de l'Olympique de Marseille depuis la fin de la trêve. Après des débuts mitigés sous Igor Tudor, le Turc retrouve des couleurs. Contre l'ESTAC, il a réalisé une très belle performance, délivrant notamment une passe décisive à Jordan Veretout. Surtout, il a été très actif et a probablement joué sa meilleure partition sous les ordres de l'entraîneur croate, dont la patte commence à se faire sentir de plus en plus.

En conférence de presse, le milieu offensif turc a parlé de ses débuts compliqués mais aussi de sa très belle progression depuis le début de saison :

"J’ai eu quelques soucis au début pour m’habituer à ce qu’on me demandait. Je me sens très bien. Par rapport à l’année dernière, je cours plus, je travaille plus. Je suis satisfait de ma performance et je veux aller plus haut. Le début a été dur, j’ai dû m’adapter à ce qu’on me demandait. Sur le plan physique, j’ai souffert. J’ai beaucoup travaillé. Je pense qu’aujourd’hui, j’ai atteint un niveau qui fait que je suis présent dans l’équipe régulièrement. Je sais ce que le coach attend de moi, je sais ce qu’il veut, ce qu’il attend de nous. Nos rapports sont bons. Je pense qu’il est satisfait de mes performances. Personnellement, je me sens très bien, j’ai beaucoup progressé, je pense être un nouveau Cengiz, pour moi la vie se poursuit à Marseille de façon satisfaisante."