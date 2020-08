Cavani « choqué » par son absence de la photo des 50 ans du PSG

La semaine dernière, le PSG a célébré ses 50 ans. À cette occasion, le club a concocté un joli montage photo dans lequel les principales icônes du club ont été soigneusement mises en avant. Il y en avait une dizaine. En tant que meilleur réalisateur de l’histoire du club, Edinson Cavani aurait pu y figurer. Mais, à la surprise générale, il n’y était pas. Un oubli qui a surpris beaucoup de fans parisiens, mais aussi et surtout le principal intéressé. « Le PSG ? C'était une très belle étape, sept années incroyables. Il est normal que certains soient dérangés par la photo, mais c'est là que vous réalisez comment ils gèrent. Cela fait partie de la vie. C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent », a confié « El Matador » avec une certaine amertume.

Cavani confirme les contacts avec Benfica

Tout en se retournant sur son parcours à Paris, Cavani a voulu se projeter vers la suite. Il a hâte de relever un nouveau défi et a reconnu qu’il y a des chances pour que ça soit à Benfica, le club où il est annoncé avec insistance depuis quelques temps. « Il y a eu des rencontres avec Benfica et d'autres clubs. Mais rien n'est encore défini, donc je ne peux pas dire qu'il y a un accord de trouvé, a précisé l’ex-idole du Parc des Princes. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux. »