Carnet Noir : Jean-François Charbonnier, ancien milieu de terrain du PSG, est décédé

Le Paris Saint-Germain a perdu ce lundi 7 décembre, l’un de ses plus fidèles serviteurs, Jean-François Charbonnier.



Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

"Le Paris Saint-Germain a perdu, ce lundi 7 décembre, l’un de ses plus fidèles serviteurs. Joueur de devoir au milieu des stars, Jean-François Charbonnier, qui nous a quittés, restera à jamais l’un de ces héros discrets du premier titre de champion de France des Rouge et Bleu, lors de la saison 1985-1986. Au début de la saison 2019-2020, Jean François Charbonnier avait fait son grand retour au poste de manager général du CS Neuville (R3), en région lyonnaise, avant d’abandonner son poste un an plus tard, suite à des problèmes de santé. Hospitalisé depuis plusieurs semaines, il est décédé ce lundi 17 décembre 2020 en fin d’après-midi, à l’âge de 61 ans. Le Paris Saint-Germain présente ses condoléances à sa famille et à ses proches."