CAN 2021 : Metz ne libèrera pas ses Africains !

"On a annoncé aux joueurs concernés qu’on ne les libérerait pas, a indiqué l’entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti, à L’Equipe. J’ai une dizaine de joueurs sélectionnables dont huit titulaires. Je ne suis pas maso ! Je ne peux pas m’en priver pour les deux matchs à Monaco (en L 1, le samedi 3 avril, puis en 8es de finale de la Coupe de France le mardi 6 avril). Une décision très intelligente a été prise en Amérique du sud (consistant à reporter les matches de qualification prévus). L’Afrique et l’Asie devraient s’en inspirer…" En attendant, les Alexandre Oukidja, Dylan Bronn, Kiki Kouyaté, John Boye, Farid Boulaya, Habib Maïga, Victorien Angban et autre Vagner Dias sont bien partis pour rester en Lorraine ce mois-ci.