CAN 2021 : Le Stéphanois Neyou avec un Cameroun affaibli

des joueurs convoqués pour affronter le Cap Vert (26 mars) et le Rwanda (30 mars) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021, pour laquelle les Lions Indomptables sont qualifiés d'office en tant que pays hôte.La principale nouveauté est la présence du milieu de terrain Yvan Neyou (Saint-Etienne), qui avait précédemment refusé d'honorer les convocations, au motif qu'il ne se sentait pas prêt. Manquent en revanche à l'appel Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Clinton Njie (Dynamo Moscou), Pierre Kunde (Mayence), Michael Ngadeu-Ngadjui (La Gantoise) et autre Fai Collins (Standard Liège). Le Lensois Ignatius Ganago n'est pas retenu non plus, au contraire de l'Angevin Stéphane Bahoken, alors que l'on prêtait au SCO l'intention de retenir ses internationaux.