Clap de fin pour Yohan Cabaye. L'AS Saint-Etienne sera le dernier club du milieu de terrain français, qui a annoncé son désir de raccrocher les crampons dans un message publié sur son compte Twitter officiel., de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire, de rencontres humaines et sportives inoubliables que je vous annonce la fin de ma carrière professionnelle.""Si cette décision peut paraître pour certains évidente, logique et inéluctable passé 35 ans dans le monde du foot, elle demeure toutefois très difficile à prendre et à accepter tellement mon amour pour le football est immense., son rêve d'enfant pour pouvoir repartir de l'avant."Révélé à Lille - club avec lequel il a été champion de France au sein d'une génération dorée -, Yohan Cabaye a aussi évolué au Paris Saint-Germain, en Angleterre (Newcastle, Crystal Palace) et aux Émirats Arabes Unis avant de retrouver la Ligue 1, à Saint-Etienne, en 2019. La Coupe du Monde 2014 au Brésil avec l'équipe de France aura été le sommet de sa carrière.