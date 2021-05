Burak Yilmaz, le Roi qui rapproche Lille du trône

Contrairement aux autres années, en 2020, le meilleur coup du mercato lillois n'a pas été réalisé avec un jeune joueur qui s'est révélé dans le Nord. A 35 ans, Burak Yilmaz a été recruté gratuitement en provenance de Besiktas. Ce n'est pas vraiment le profil qui a habituellement les faveurs des recruteurs lillois. Mais pour remplacer Loïc Rémy parti en Turquie, l'arrivée d'un attaquant d'expérience était nécessaire. Huit mois plus tard, le natif d'Antalya est le meilleur buteur d'un LOSC qui pointe en tête de la Ligue 1 à quatre journées de la fin du championnat. De quoi donner raison aux dirigeants nordistes.

En Ligue 1, Burak Yilmaz a gardé le même rendement qu'en Turquie



Pour sa première expérience européenne en-dehors de sa Turquie natale, Burak Yilmaz a relevé un des plus grands défis de sa carrière. Il a su transmettre son expérience aux jeunes Dogues tout en étant décisif. Avec douze réalisations et cinq passes décisives, celui qui a joué pour les trois grands clubs stambouliotes a gardé un rendement similaire à celui qu'il avait les deux dernières années en Süperlig avec Besiktas. Un tel exploit lui a permis de s'imposer comme un des meilleurs attaquants de Ligue 1 et offre à Lille l'opportunité d'aborder la 35eme journée avec le statut de leader.

« Burak fait partie des joueurs qui sont habitués à gagner des titres »



Avec sa présence physique, son sens du but et sa capacité à faire jouer l'attaquant qui joue à ses côtés dans le 4-4-2 de Christophe Galtier, Burak Yilmaz s'est imposé comme le joueur le plus important du secteur offensif nordiste. S'il n'avait pas manqué un quart de la saison à cause d'une blessure au mollet durant l'hiver, le LOSC aurait peut-être une avance plus confortable en tête de la Ligue 1. Dès le début de la saison, il avait rapidement pris ses marques pour donner satisfaction en assurant pendant la longue période d'adaptation de Jonathan David. Depuis, il a fait parler son habitude des grands rendez-vous en étant impliqué sur les trois buts marqués par le LOSC à Lyon la semaine passée.

« Burak fait partie des joueurs qui sont habitués à gagner des titres, en Turquie. Il est passé par de grands clubs, on le voit dans toute la préparation. Il est focus sur la compétition. Il a été l'une des locomotives de ce match. Il a été décisif », analysait alors Christophe Galtier. Un constat qui justifie à lui seul l'arrivée de Burak Yilmaz à Lille.