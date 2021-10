Bruno Genesio : "Allons sur Mars !"

Tandis que la Ligue de football professionnel cherche tous les moyens possibles et imaginables pour permettre à la Ligue 1 de développer sa notoriété au-delà des frontières hexagonale, la proposition faite par Vincent Labrune et sa direction d'organiser la rencontre de la 23e journée de championnat entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais du côté de la Chine a fait réagir Bruno Genesio.

Questionné ce vendredi sur le sujet en conférence de presse, l'entraîneur du Stade Rennais a aussitôt sourit en proposant ironiquement de déplacer la rencontre sur une autre planète : "Sur Mars. Allons sur Mars". Passé ce trait d'humour cynique, l'ancien tacticien de l'OL a donné son sentiment sur la question : "Je comprends que nos dirigeants cherchent des solutions aux problèmes financiers qui touche le football français. Faut être sérieux et le comprendre. Maintenant, jouer un match du championnat de France en Chine, à part l'intérêt financier, je ne vois pas trop ce que ça peut apporter."

Pour Bruno Genesio, le choix de la LFP se discute : "Tout dépend des priorités. On peut comprendre qu'on a besoin d'argent et qu'on veuille en récupérer. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine pour la santé des joueurs ? Pour le spectacle et le public ?" Charge à la Ligue de trancher.