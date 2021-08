Brest-PSG : La folie Messi fait exploser les prix des places à la revente

🏟️ 80€ en tribune Quimper, 130€ en Arkéa, 150€ en Britanny Ferries 😱

⚽ Frénésie chez les fans, explosion du prix des places à la revente: la folie Messi gagne Brest pour la venue du PSG vendredi... et la première de l'Argentin?#SB29PSG #FBSport



➡️ https://t.co/uZfjeMdQkf pic.twitter.com/Wzjcv6XFnC



— France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) August 17, 2021

Des débuts plutôt face à Reims, le 29 août ?

La possibilité de voir Lionel Messi débuter en Ligue 1 face à Brest, vendredi soir dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1 (21 heures) engendre une véritable flambée des prix des places à la revente. Présenté samedi en marge du match face à Strasbourg au Parc des Princes (4-2), le sextuple Ballon d'Or est au centre de toutes les discussions alors qu'il pourrait jouer face à Brest. Le stade Francis Le Blé sera complet puisque toutes les places ont été vendues depuis ce mercredi.sur Ebay, Leboncoin ou la marketplace de Facebook.

"Ils veulent tous voir Messi, s'il joue" explique Xavier Lavanant, le président du groupe de supporters l'Hermine 29, sondé par France Bleu. Fanch, membre du collectif Brest On Air, clame lui que : "Très concrètement, on a reçu plein de messages privés sur notre compte Twitter. Ce sont des gens dont on n'avait jamais entendu parlé. Ils nous demandant si on a des places ou si on peut mettre des annonces parce qu'ils en cherchent". Si pour le moment, la probabilité de voir Messi bénéficier de temps de jeu face à Brest reste tout de même faible, vu qu'il n'a qu'une semaine d'entraînement dans les jambes, la Bretagne est historiquement habituée aux événements importants des stars avec le PSG.

En mai 2013, David Beckham avait effectué ses adieux sur la pelouse de Lorient et quatre ans plus tard, en août 2017, Neymar avait débuté sous le maillot du PSG à Guingamp. Concernant le natif de Rosario, si Mauricio Pochettino, le coach du club de la capitale, ne s'est pas encore exprimé pour le moment, des possibles débuts face à Reims, le 29 août au stade Auguste-Delaune semblent envisagés comme l'a annoncé RMC Sports il y a quelques jours.