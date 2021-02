Brest - Lyon (2-3) :les réactions des coachs

Olivier Dall'Oglio (entraîneur de Brest, Canal +) : "C'est moins drôle pour nous parce qu'on avait des arguments pour les inquiéter, mais on est impardonnables parce qu'on fait des erreurs trop importantes à ce niveau-là... Je ne retiendrai pas que cela parce qu'on fait des choses intéressantes, mais après on est naïfs. On en avait déjà parlé avec Sébastien (Cibois, ndlr) de ce genre de crochet, a priori ça n'a pas percuté dans la tête. Après les erreurs il faut les assumer, que ce soit collectivement ou individuellement. Mais après sur la gestion on verra. On se tire une balle dans le pied. Mais on a quand même des vertus impressionnantes parce qu'on arrive à remonter au score. Il ne manquait pas grand chose, eux ont aussi eu des occasions parce que c'était plus ouvert. On a eu des matchs où on était un peu plus équilibrés... On a besoin d'être en place si on veut sortir, on fait des erreurs de gamins. A ce niveau-là, ça ne pardonne pas. C'est ce que je regrette."

Rudi Garcia (entraîneur de Lyon, Canal +) : "On a fait une très belle période dans notre style : du jeu, de belles offensives, des buts. Puis on a eu une seconde période difficile. Mais j'ai bien aimé quand même. Cela ressemblait à un bon vieux match anglais (...) On a des balles de 4e but, on ne va quand même pas fustiger l'attaque de ne pas en avoir mis un 4e. Après il n'y a pas 80 km/h de vent à tous les matchs. Chaque match est déterminant, celui de ce soir était très important. Il fallait absolument gagner parce qu'il y a PSG-Monaco dimanche. J'ai bien aimé les 11 du départ et ceux qui sont entrés aussi car ce n'était pas facile de rentrer dans un match comme ça."