Brest : Le club se sépare de Der Zakarian

Un nouveau licenciement avant même la prochaine Coupe du monde. Après ceux de Peter Bosz et de Jean-Marc Furlan (pas encore officiel),. Une issue qui ne faisait que peu de doutes suite à la défaite concédée face à Lorient, dimanche lors du derby (1-2), même si l'entraîneur arrivé en provenance de Montpellier en 2021 était conscient de sa condition. "Quand on perd, on est toujours menacé, après, c'est ma direction qui décide. Ce sont eux les patrons. Moi, je suis là pour faire mon job. J'essaie de le faire du mieux possible. Mais si on n'est pas content de moi, on change. C'est la vie des coaches", disait-il en conférence de presse.Ce mardi donc, en raison d'un bilan compliqué en cette entame d'exercice de Ligue 1 (6 défaites, 3 nuls, 1 victoire), le technicien arménien a été mis à pied de façon conservatoire, au même titre que trois de ses adjoints. "Dans l’attente de leur rendez-vous avec la direction vendredi prochain, l’intérim sera assuré cette semaine par le staff toujours en place (Julien Lachuer et Yvan Bourgis) et Bruno Grougi, actuel entraîneur de l’équipe de National 3", peut-on lire sur le site officiel du club.Plus tôt dans la journée de ce mardi, sur les antennes de France Bleu Breizh Izel, le président Gérard Le Saint avait confirmé que Michel Der Zakarian n’était plus l’entraîneur du Stade Brestois. "C’est sûr que ça commençait à être compliqué., avait affirmé le dirigeant. Dimanche, Brest se déplacera sur la pelouse de Nantes dans l'optique de la 11ème journée du championnat de France.