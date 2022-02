Un traitement choquant réservé à Belaili



•الاتحاد الجزائري لكرة القدم يبدي دعمه الكامل ومساندته للاعب المنتخب الوطني يوسف بلايلي . pic.twitter.com/RMKz5tCO1P

— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) February 22, 2022

Dimanche dernier, lors du match Reims – Brest à Auguste Delaune, Youcef Belaïli a connu un après-midi très compliqué. Et pas seulement à cause de son pénalty raté.. Des chants racistes ont été entonnés à son encontre.Ces insultes déplorables ont été dénoncées par beaucoup de monde depuis le week-end dernier.A travers un communiqué publié ce mardi, ils ont condamné ce comportement « d’un autre temps ». « La Fédération algérienne de football apporte son soutien indéfectible à l’international des Verts Youcef Belaïli qui a fait l’objet de propos xénophobes lors du match de championnat de Ligue 1 française qui a opposé dimanche son équipe, le Stade Brestois, au Stade de Reims, et condamne vigoureusement ces attitudes rétrogrades et d’un autre temps qui vont à l’encontre des vertus du sport et du fair-play », soulignait la note de la FAF.Le Stade de Reims va devoir prendre ses responsabilités et faire en sorte que ce genre de scène ne se reproduise plus dans les tribunes de son enceinte. Autrement, il risque de sérieuses sanctions de la part de la Ligue.