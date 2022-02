Brest : Der Zakarian dénonce le "manque d’ambition" du club

n'a pas joué le match

Le départ de Faivre à Lyon n'était pas prévu



#SRFCSB29 💬 M. Der Zakarian : "En @coupedefrance, on n'a pas joué le match, on aurait pu avoir la possibilité de recevoir Bastia en quart de finale. Le premier fautif c'est moi, ensuite les joueurs puis la direction".

l y a beaucoup de joueurs de grande qualité, c'est une équipe programmée pour jouer la coupe d'Europe la saison prochaine. On a su les accrocher en début de saison (1-1), j'espère qu'on aura la possibilité de faire la même chose", a glissé Der Zakarian au sujet du cinquième de Ligue 1.

Éliminé par Nantes le week-end dernier en 8èmes de finales de la Coupe de France (2-0), Brest "", aux yeux de Michel Der Zakarian, qui a expliqué être "le premier fautif", suivi par les joueurs et la direction. Avant le déplacement à Rennes, dimanche dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1 (17 heures), le technicien a été plutôt offensif en conférence de presse, ciblant notamment sa direction. "On n’est pas allé à Nantes pour gagner", a-t-il expliqué, dans des propos retranscrits par Le Télégramme.13ème de Ligue 1, Brest a perdu son leader technique, Romain Faivre, durant le mercato hivernal. Son transfert à Lyon, qui a certes rapporté 15 millions d'euros, n'était pas un choix de l'entraîneur., a précisé le natif d'Erevan. Concernant l'arrivée de Youcef Belaïli, recruté dans les dernières heures du mercato, il a livré quelques pensées, encore incertain sur son temps de jeu face à Rennes. "On va voir s’il est qualifié, on n’est pas encore sûr. S’il peut jouer 45 minutes il joue 45 minutes, s’il peut jouer une heure il joue une heure, s’il peut jouer tout le match il joue tout le match."Avec le départ de Faivre à Lyon, le technicien pourrait possiblement revenir au schéma en 3-5-2 utilisé en début de saison. Brest, qui reste sur une victoire face à Lille en Ligue 1 (2-0), aura fort à faire face au Rennes de Bruno Genesio.