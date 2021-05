Brest : Dall'Oglio aurait un accord avec Montpellier

La valse des bancs pourrait commencer fort alors que la 38ème journée de Ligue 1 se disputera ce dimanche. Engagé dans la course au maintien avec Brest, seizième, qui recevra le PSG (21 heures), Olivier Dall'Oglio serait parvenu à un accord avec Montpellier afin de prendre la place de Michel Der Zakarian sur le banc du club héraultais la saison prochaine selon des informations de L'Equipe. Cet accord s'articulerait autour d'un contrat de trois ans selon la source. Après la montée de Troyes en Ligue 1, Laurent Batlles aurait le même accord contractuel et serait donc un sérieux concurrent pour le poste.

Montpellier voudrait trouver un entraîneur rapidement

Toutefois, Montpellier n'aurait pas dans l'idée de payer une indemnité de transfert pour obtenir son prochain entraîneur, il devient donc urgent que les deux hommes ciblés puissent se libérer de leur contrat (pour Batlles, celui-ci expire en juin 2023, 2022 concernant Dall'Oglio). Par ailleurs, L'Equipe indique que l'actuel huitième de Ligue 1 aspire à rapidement articuler son effectif autour du prochain entraîneur et dans cette optique la possibilité que Brest dispute les barrages pour son maintien en Ligue 1 pourrait être un facteur problématique. Sabri Lamouchi, sans club depuis son licenciement de Nottingham Forest en octobre 2020, serait la troisième option de Montpellier pour le poste d'entraîneur.