Youcef Belaili vient de débarquer dans le championnat de France. L’international algérien a suscité beaucoup d’engouement au sein de sa nouvelle et cela se comprend au vu de son statut. Il s’agit d’un joueur de grande qualité. Peut-être même le meilleur en activité parmi les Fennecs.

"Belaili aurait dû finir au PSG"

Qui pourrait disputer à Belaili le titre du meilleur algérien du circuit ? Le Citizen Riyad Mahrez ? Certains estiment même que l’Oranais est meilleur que le natif de Sarcelles. C’est le cas notamment d’Hubert Velud, le coach français qui a entrainé Belaili à l’USM Alger. Dans un entretien à Goal France, il a déclaré : « C’était un joueur fantastique. Il a toutes les qualités : la puissance, la technique, l’ingéniosité, le flair, bonne frappe. Physiquement impressionnant aussi. A l’époque, il était jeune, mais j’ai vu déjà d’énormes qualités en lui. Je pensais sincèrement qu’il pouvait aller dans un club comme le PSG, l’OM ou l’OL. Un joueur au grand potentiel. Plus fort que Riyad Mahrez, selon moi ».



Outre Velud, Nabil Maaloul pense aussi que Belaili fait partie de la caste des plus grands. L’ex-sélectionneur de la Tunisie qui a dirigé ce prodige à l’ES Tunis (1992-1994) a indiqué pour le même média. « Pour moi, il est l’un des meilleurs à son poste en Afrique. Même s’il y a Sadio Mané et tout, il fait partie des meilleurs ailiers. Le retrouver à Brest, pour moi, c’est une surprise. Il y a un hic. Un vrai point d’interrogation ».