#RCLSB29 💬 M. Der Zakarian : "Youcef Belaïli doit s'acclimater à la @Ligue1UberEats qui est très intense. À lui de travailler. Pour l'instant, il a fait une bonne prestation contre l'@estac_officiel. Il est un peu en souffrance physiquement mais c'est normal". pic.twitter.com/j54TnsGysx

— Stade Brestois 29 (@SB29) March 4, 2022

Cela fait un peu plus d’un mois que Youcef Belaïli a déposé ses valises dans le Finistère.Hormis une passe décisive délivrée lors de son second match en championnat (contre Troyes, 5-1), il ne s’est pas montré à son avantage.Belaïli tarde donc à prendre son envol. Un constat que dresse aussi son coach, Michel Der Zakarian. Cela dit, ce dernier se montre conciliant avec son transfuge hivernal.« Il doit s'acclimater à la Ligue 1 qui est très intense. À lui de travailler. Pour l'instant, il a fait une bonne prestation contre Troyes. Il est un peu en souffrance physiquement mais c'est normal », a jugé l’entraineur brestois.Samedi, le Stade Brestois se déplace à Bollaert pour y affronter Lens (à 17h). Belaïli est logiquement dans le groupe pour disputer cette rencontre.. Ça pourrait être un déclic pour définitivement se libérer et devenir la coqueluche de l’enceinte Francis Le Blé comme beaucoup de ses compatriotes le prévoyaient.