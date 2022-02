Lors du dernier jour du marché des transferts, Youcef Belaili a surpris beaucoup de monde en rejoignant les rangs du Stade Brestois. L’international algérien avait d’autres sollicitations mais il a choisi de s’installer dans le Finistère, au sein d’une équipe de deuxième moitié de tableau de la Ligue 1. Un choix surprenant, mais qu’il n’a pas manqué de justifier.



Ce mercredi, lors de la conférence de presse de présentation, il a dévoilé pourquoi il a rejoint l’équipe bretonne. « (C’est) Pour tout donner en Europe, pour montter qui est Youcef aux gens. Brest c’est un bon chemin pour développer cela », a-t-il lâché. Il est motivé et beaucoup d’observateurs le voient capable d’exploser du côté de Francis Le Blé, à l’instar de Rolland Courbis, qui en a dit le plus grand bien.



La Belaili mania bat son plein



Belaili s’est aussi montré revanchard par rapport à sa première expérience en France. Il est resté six mois à Angers sans avoir pu jouer le moindre match de championnat. « On ne m’a pas donné la chance de jouer quand j’étais à Angers, a-t-il rappelé. C’est pour ça que je suis rentré, pour jouer avec l’Esperance de Tunis où j’ai gagné deux Ligue des champions, deux Supercoupes, j’ai gagné la CAN et la Coupe Arabe avec l’équipe nationale. Après j’ai décidé de revenir en Europe pour progresser ».



Enfin, le Fennec s’est également exprimé sur l’engouement qu’il a suscité sur les réseaux sociaux. « Pour moi c’est un plaisir, il y a beaucoup de supporters algériens qui m’appellent pour venir regarder les entraînements et les matches. On va tout faire pour leur donner le sourire », a-t-il indiqué. La Belaili Mania ne fait que commencer.