Brest : Belaïli, éliminé avec l'Algérie, a inquiété le club

Youcef Belaïli a possiblement eu du mal à digérer l'élimination de l'Algérie. Parti avec sa sélection afin de disputer les barrages de la Coupe du monde 2022 (avec une élimination face au Cameroun mardi, lors du match retour 1-2), l'international algérien a provoqué quelques grincements de dents chez Michel Der Zakarian, son entraîneur à Brest. Alors que le club finistérien s'apprête à défier Montpellier du côté de la Mosson pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1 (dimanche, 15 heures), Der Zakarian a donné quelques surprenantes informations autour de son élément.

Avec ou sans Belaïli à Montpellier ?

"Je ne sais pas où il est. On essaie de le joindre, mais on n’y arrive pas. On n’a pas de réponse. Et la moindre des choses, c’est d’appeler", a-t-il affirmé en conférence de presse, dans des propos retranscrits par Ouest France. De fait, la participation du joueur au match prévu à Montpellier demeure incertaine. Celui qui a joué 6 matchs avec Brest, parvenant à délivrer une passe décisive, a rejoint l'équipe lors du mercato d’hiver de janvier dernier, consécutivement à la fin de son aventure au Qatar SC. Il avait également provoqué un véritable élan de soutien sur le plan médiatique, en augmentant le nombre d'abonnés du club de plus d'un million sur ses divers réseaux sociaux.



Vraisemblablement, l’inquiétude de Brest n'a duré que quelques heures car, selon les informations de Ouest France, le vainqueur de la CAN 2019 est rentré jeudi soir. La source indique également que Michel Der Zakarian a pu joindre Belaïli, qui participera à une séance individuelle durant l'après-midi "pour s’entretenir physiquement". Reste maintenant à savoir si l'actuel 13ème de Ligue 1 ira à Montpellier avec lui et si le joueur sera éventuellement sanctionné sur le plan financier.