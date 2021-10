Brésil : Thiago Silva soutient Neymar

Le moral de Neymar est source de nombreuses discussions au Brésil. Visiblement lassé par l'environnement du football et les critiques constantes dont il fait l'objet, le joueur du Paris Saint-Germain a laissé entendre qu'il pourrait stopper sa carrière bien plus tôt que prévu. Une hypothèse qui a fait réagir Thiago Silva.



Le coéquipier de Neymar en Seleçao a tenu à faire comprendre à son compatriote qu'il ne le laisserait pas tomber et a pour cela posté un message sans équivoque sur les réseaux sociaux : "Si tu sens que tu as besoin de quelqu'un de fort à tes côtés, sache que je serai toujours là !! Toute la famille Silva t'aime."





Le défenseur de Chelsea n'est pas le premier à soutenir le numéro dix brésilien. Peu à son avantage depuis le début de la saison, et pas plus brillant avec le Brésil, Neymar a également pu compter sur celui de son sélectionneur.