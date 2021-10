Il y a quelques jours, le Parisien Neymar avait confié à demi-mot être lassé du football en raison du stress que ce métier génère. Il a même déclaré être prêt à mettre un terme à sa carrière internationale, ce qui n’a pas manqué d’inquiéter les fans auriverde. Mais, dans les faits est-il vraiment soumis à une pression plus importante que les autres ?

"Neymar, c’est notre idole"



Ronaldinho, son compatriote et grand ami, a eu à répondre à cette question en évoquant notamment sa propre expérience. « Je n’aime pas les comparaisons. Chacun son moment, a-t-il commencé par confier au Parisien. On passe tous par des périodes difficiles, mais je pense que tout le monde au Brésil sait que lui c’est le plus grand joueur aujourd’hui. C’est juste que, quand les choses ne vont pas bien, c’est plus difficile pour lui. Parce que c’est le plus grand. Donc c’est normal : quand les choses vont bien, tout va bien. Mais quand les choses ne vont pas bien, il y a plus de pression sur lui ».



L’ancien Ballon d’Or suit les progrès de Neymar depuis le début de sa carrière. Il a d’ailleurs eu la chance d’évoluer à ses côtés en Seleçao pendant quelques matches. Il mesure donc parfaitement les sacrifices qu’il a pu accomplir durant toutes ses années : « Le monde attend de lui qu’il fasse la différence à chaque match. Et ça, ce n’est pas facile ». Pour finir, Ronnie a indiqué qu’il n’a rien reproché à « Ney » par rapport à la manière dont il fait son travail : « Je suis content de le voir comme ça, de voir qu’il est l’un des meilleurs joueurs au monde. C’est notre idole, ça fait plaisir de le voir jouer comme ça et briller avec le Brésil ».