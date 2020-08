Boudjellal : «La C3 ? C'est la coupe des cocus du championnat»

Revenu sur le devant de la scène à l'occasion d'une longue interview accordée ce mardi à La Provence, Mourad Boudjellal a réaffirmé son intention de reprendre les rênes de l'OM aux côtés de l'homme d'affaires Mohamed Ajroudi. Pourtant officiellement « en retrait » du projet suite à ses critiques envers la communication du franco-tunisien, l'ancien dirigeant présent dans le milieu du rugby a révélé qu'il était désormais « le seul qui pourrait parler de ce projet » et que celui-ci n'était « pas mort ». Sa nouvelle stratégie pour parvenir à ses fins : « Réussir à attraper le cœur de McCourt. [...] il faut essayer de le convaincre qu'on n'est pas des méchants, qu'on a de bonnes intentions, qu'on peut peut-être être plus fort ensemble, qu'on peut donner du bonheur et faire de grandes choses pour la ville. » Malgré la position inflexible de l'actuel propriétaire de l'OM, qui a pourtant multiplié les annonces de refus de vendre et même de négocier, Boudjellal martèle que ça « se fera d'ici la fin de l'année, j'espère avant fin décembre. Mais il y aura des rebondissements ! »

La Ligue des Champions comme unique objectif en Europe

Parmi les éléments à retenir de la sortie de l'ancien président du RCT, toujours friand de déclarations chocs, sa volonté de voir « l'OM briller de nouveau en Europe. Ça suffit de se « pignoler » sur une étoile. Être à « jamais les premiers », ça veut dire qu'on oublie le présent et qu'on se console avec le passé. C'est très bien, mais « redevenir les premiers », c'est mieux. » Une façon pour lui de titiller l'esprit des supporters marseillais après les célébrations de dimanche soir après la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1) en finale de la C1. Boudjellal en a remis une couche plus loin dans l'interview en parlant de la Ligue Europa comme de la « coupe des cocus du championnat. On s'en fout de ce trophée, ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. En 2018, j'étais presque gêné qu'il y ait de l'engouement autour de cette finale. » Pour rappel, l'OM s'était incliné 3-0 face à l'Atlético de Madrid en 2018-2019.