Une nouvelle affaire de racisme secoue la Ligue 1. C'est à l'AS Saint-Etienne que les faits se sont produits samedi dernier. Ce jour-là, à la veille d'une rencontre cruciale à Nîmes pour le maintien en Ligue 1, Denis Bouanga a été la cible d'une vidéo raciste envoyée par plusieurs ultras du club. Les Magic Fans, dont ces individus se réclamaient, ont depuis condamné fermement ladite vidéo. "Ce qui s'est passé est inqualifiable", a de son côté déclaré Claude Puel, l'entraîneur des Verts, ce vendredi en conférence de presse.

🎙️Claude #Puel 👔 : "Le contenu de la vidéo est inqualifiable. Ce sont des membres isolés qui l'ont réalisé et il faut éviter les amalgames avec l'association de supporters dont ils font partie. Les responsables sont venus présenter leurs excuses au groupe. Et le club a réagi."

L'institution verte avait publié un communiqué plus tôt dans la journée pour dénoncer ces dérives racistes. "Le club partage l’indignation de son groupe professionnel ainsi que celle de toutes les personnes légitimement blessées et choquées par le contenu de cette vidéo, a réagi l'AS Saint-Étienne dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Celle-ci est une atteinte inacceptable aux valeurs de fraternité et de tolérance portées depuis toujours par le club, ses salariés et l’ensemble du Peuple Vert."

⚠️ L'#ASSE a pris acte du communiqué des Magic Fans relatif à une vidéo à caractère xénophobe visant ses joueurs.

Le club partage l'indignation de son groupe professionnel ainsi que celle de toutes les personnes légitimement blessées par ce contenu.

Par ailleurs, selon les informations de France Bleu, le parquet de Saint-Étienne a décidé d'ouvrir une enquête. L'affaire est donc loin d'être terminée.